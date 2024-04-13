Трагічний інцидент трапився у суботу на проспекті Івана Павла II

У суботу, 13 квітня, на проспекті Івана Павла II у Львові у 66-річного водія легковика Volkswagen зупинилося серце за кермом, він з’їхав з дороги та вчинив ДТП. Чоловіка реанімували медики швидкої допомоги та доправили до лікарні у стані клінічної смерті.

ДТП сталася близько 16:00 на проспекті Івана Павла II поблизу ринку «Шувар». Водію Volkswagen, який їхав в авто з дружиною, раптово стало погано, він знепритомнів, з’їхав з проїжджої частини на розділювальну смугу, де врізався у стовп.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до приїзду медиків «швидкої» чоловіка намагалися реанімувати очевидці, а згодом і медики швидкої допомоги провели реанімаційні заходи. У результаті його доправили в лікарню святого Луки у стані клінічної смерті.