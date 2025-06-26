Кнопки встановили в 150 автобусах

У Тернополі в 150 громадських автобусах встановили тривожні кнопки. Цей проєкт реалізували спільно Тернопільська міська рада з Управлінням поліції охорони в Тернопільській області. Рішення про облаштування тривожних кнопок в автобусах прийняли на виконкомі ще в березні 2025 року.

Системою екстреного виклику поліції охорони облаштовані наразі лише автобуси як комунального підприємства, так і приватних перевізників. Тривожних кнопок в тролейбусах наразі не має. Сам пристрій розміщений біля водія, однак кнопкою може скористатися і пасажири, зазначили в поліції Тернопільщини в четвер, 26 червня.

Тривожна кнопка встановлена біля сидіння водія

«Кожен пасажир у разі небезпечної ситуації може звернутися до водія, який натисне тривожну кнопку. Наряд поліції охорони прибуде в найкоротші терміни», – розповів тимчасово виконувач обов’язки заступника начальника управління поліції охорони Володимир Слідзевич.

Обладнання встановлювали три місяці. На кожен автобус інженери й електрики витрачали до півтори години, залежно від типу транспорту. Кожен транспорт наразі обладнано GPS-навігацією. Це дозволить наряду поліції в разі небезпеки швидко визначити, де саме перебуває автобус і оперативно дістатися до нього, зазначив начальник управління транспортних мереж і зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук.

За даними поліції Тернопільщини, встановлення тривожних кнопок в громадському транспорті Тернополя – це частина загальноукраїнського соціального проєкту поліції охорони. Його зреалізували за гроші з різних бюджетів. Скільки саме витратили на встановлення тривожних кнопок – наразі не повідомляють. За умовами проєкту такі системи виклику поліції мають бути у школах, магазинах, на вокзалах і зупинках. У Тернопільській області вже встановлено 628 таких систем, 60 із них – просто неба.