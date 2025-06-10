Маршурти можуть відновити за умови співфінансування громад

Із 25 червня Тернопіль припинить сполучення з трьома великими навколишніми селами. Йдеться про траспортне сполучення з Великою Березовицею, білою та Островом. Ці села розташовані поруч з обласним центром, однак не входять в міську громаду. В Тернопільській міській раді зазначили, що рух автобусів можуть відновити за умови співфінансування мережі громадського транспорту.

Припинення транспортного автобусного сполучення з населеними пунктами, які не входять в Тернопільську громаду, передбачено змінами в мaршрутнiй мeрeжi. Раніше в село Велику Березовицю, Острів та Білу заїжджали п’ять маршрутів – №8, №5, №5А, №18 та №31. Із 25 червня ці автобуси зупинятимуться на межі міської громади, розвертатимуться і прямуватимуть назад в місто. Також деякі маршрути об’єднають.

Зміни в маршрутній мережі:

автобусний маршрут №8 буде перейменовано на №28 і більше не заїжджатиме в села Біла та Велика Березовиця. Новий маршрут пролягатиме від зупинки «Газопровід» до зупинки «Автобаза»;

маршрути №5 та №5А буде об'єднано в один маршрут №50 «вул. Володимира Лучаковського – Газопровід». Вони більше не обслуговуватимуть напрямок до Великої Березовиці та Острова;

маршрути №18 та №31 припиняють курсування в село Велика Березовиця. Їхній кінцевий пункт тепер – зупинка «Газопровід».

В міській владі також зазначили, що з 25 червня міські автобуси матимуть кінцеві зупинки для Великої Березовиці та Острова – на зупинці «Газопровід», а для села Біла – на зупинці «Вул. Бродівська».

Начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук пояснив, що маршрути скасували через зміни у законодавстві. Згідно з новими нормами, міські маршрути мають обслуговувати лише територію відповідної громади, а сполучення між територіальними громадами повинні організовувати обласні адміністрації. Окрім того, якщо міські автобуси заїжджають в сусідні села, то такі маршрути мали б співфінансуватися.

«Місто готове забезпечувати перевезення до прилеглих сіл. Однак, по-перше, громади повинні звернутися до обласної військової адміністрації з проханням делегувати Тернополю повноваження на здійснення перевезень. По-друге, щоб маршрути продовжували курсувати за межі громади, сусідні ОТГ мають долучитися до співфінансування транспортних послуг. Адже у Тернополі перевізникам здійснюється покілометрова оплата за транспортну роботу», – зазначив Олег Вітрук.