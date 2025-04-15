Тролейбуси та автобуси пофарбують у небесно-голубі барви

До кінця 2025 року увесь комунальний та приватний громадський транспорт в Тернополі перефарбують в кольори одного бренду. З п’яти варіантів тернополяни обрали один, а 15 квітня виконавчий комітет Тернопільської міськради затвердив своїм рішенням брендування. Тролейбуси та автобуси мають перефарбувати в небесно-голубий колір із логотипами Тернополя.

Тернопільська міська рада 25 березня 2025 року оголосила про голосування за однакове брендування громадського транспорту. Зробили це для того, аби маршрутки та тролейбуси були однакового кольору. Зараз громадський транспорт міста не має єдиного брендування. Приватні маршрутні автобуси пофарбовані в жовтий колір. Комунальний транспорт – в різних кольорах.

Загалом тернополяни обирали серед п’ятьох варіантів, троє з яким були в зелених, жовтих та світло-зелених тонах, один – в голубих та синіх, ще один – в жовтих. Голосування проводили до 1 квітня на порталі «е-Тернопіль».

У голосуванні переміг варіант №3, розроблений ТОВ «НТ Дорбудпроект», повідомили в Тернопільській міській раді у вівторок, 15 квітня. Цей проєкт обрали не лише тернополяни через голосування, але й затвердили на розгляді спеціальної комісії.

В міській раді зазначили підприємство-переможець також відзначать нагородою. Під час засідання комітету також проголосували за те, що усі перевізники при закупівлі нового транспорту повинні наносити на нього брендування згідно з обраним варіантом. Крім того, до 31 грудня 2025 року підприємці зобов’язані поетапно самостійно перемалювати автобуси та маршрутки відповідно до затвердженого зразка.

«Це рішення є частиною ширшої стратегії з оновлення візуального образу транспорту в місті та покращення впізнаваності громадського транспорту для тернополян і гостей», – йдеться в повідомленні Тернопільської міськради.

Додамо, що перед голосування за п’ять обраних проєктів, жителі міста, активісти та громадські організації подали 40 варіантів оформлення громадського транспорту в Тернополі. З них спеціальна комісія відібрала п’ять найкращих.