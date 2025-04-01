Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху, що стосуються мотоциклів і мопедів. Тепер водіям дозволили рухатися смугами для громадського транспорту. Відповідне рішення ухвалили на засіданні у вівторок, 1 квітня.

Як повідомив голова Патрульної поліції Олексій Білошицький, тепер у пункті 2.16 ПДР буде зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних) можуть рухатися смугою громадського транспорту. Це ж право отримали й водії мопедів.

Зазначається, що ця ініціатива має на меті зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів у щільному трафіку та гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє.

Додамо, що виділені смуги громадського транспорту пришвидшують рух автобусів, які перевозять значно більше пасажирів, ніж автомобілі. У Львові виділенки впроваджують на магістральних вулицях та дорогах із найвищим трафіком.