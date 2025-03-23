Особливо стежитимуть за порушеннями ПДР на смузі для громадського транспорту

У понеділок, 24 березня, у Львові почнуть працювати три комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це у Facebook повідомив голова Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Це будуть, за словами Олексія Білошицького, один новий комплекс і два, які зараз фіксують перевищення швидкості руху – вони матимуть додатковий функціонал. Ці комплекси, зокрема, фіксуватимуть порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Комплекси автоматичної фіксації ПДР встановлені в таких локаціях:

вул. Любінська, 92, спрямування приладу – вул. Виговського (новий);

просп. Святого Івана Павла ІІ, 8, спрямування приладу – вул. Стрийська;

просп. Святого Івана Павла ІІ, 35, спрямування приладу – просп. Червоної Калини.

Загалом по Україні з 24 березня запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, повідоми голова Патрульної поліції. 36 з них – в нових місцях, чотири – відновлять роботу.