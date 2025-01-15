Завдяки застосунку водіям вдасться уникнути судових справ, вилучення авто та інших неприємностей

Відтепер у застосунку «Штрафи UA» можна перевірити і оплатити штрафи за паркування. Послуга наразі доступна у 19 пілотних містах України. Розробники запевняють, що завдяки застосунку водіям вдасться уникнути судових справ, вилучення авто та інших неприємностей.

«Повідомлення про цей вид порушення водії отримують “під склоочисник на лобове скло”. У нас, наприклад, був реальний випадок, коли виписаний штраф вкрала ворона, а наші користувачі записали це на відео. Також нерідко ми отримуємо звернення від користувачів з питанням що робити, бо банально штраф попрали, чи забрали діти, чи просто були складні погодні умови: сніг чи дощ, або вітер. Про штраф дізнаються, коли починаються вже неприємності, як от блокування банківських рахунків», – розповіла голова служби підтримки «Штрафи UА» Дарина Дмитрова.

Тому команда розробила нову функцію, і запустила її наразі у 19 пілотних містах. Тепер водій може за секунди перевірити, подивитися фотопідтвердження, сплатити штрафи, використовуючи 50% знижки за оперативне погашення протягом 10 днів з моменту отримання штрафу.

Сервіс охоплює:

Одесу

Дніпро

Львів

Вінницю

Житомир

Тернопіль

Івано-Франківськ

Білу Церкву

Кам’янець-Подільський

Хмельницький

Трускавець

Стрий

Дрогобич

Самбір

Хуст

Білгород-Дністровський

Золотоношу

Володимир-Волинський

Вознесенськ

Міста обирали з огляду на активну позицію місцевої влади і бажання вирішити проблеми з цими видами порушення. Зазначимо, що порушення паркування чи несплата за паркувальні майданчики є другою за кількістю категорію серед порушень ПДР. Згідно з публічними звітами в Києві за 2024 рік опрацьовано понад 230 тис. штрафів, у Дніпрі – 130 тис. порушень, а в Хмельницькому – 10 тис.

Компанія «Штрафи UA» займається діджиталізацією контролю і сплати дорожніх платежів. «Штрафи UA» – це національний сервіс для водіїв України, який працює з 2016 року. Сервіс допомагає перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР та швидко і легко сплачувати їх, отримувати інформацію про статус оплати та постанови після сплати, купувати електронні поліси автоцивілки та зеленої картки та зручно їх зберігати в додатку (разом з квитанціями про сплату штрафів). Сервіс допомагає водіям не забувати про те, що у них є несплачений штраф і уникати прострочення щодо оплати і, як наслідок, відкриття виконавчого провадження в органах виконавчої служби. Наразі додатком «Штрафи UA» користується понад 2,5 млн водіїв. За весь час існування завдяки національному сервісу перевірки «Штрафи UA» до бюджету України було надіслано понад 340 млн грн на сплату штрафів ПДР від водіїв. З 2021 року працює перший і єдиний сервіс з контролю дорожніх штрафів для бізнесу.