Платна парковка на вул. Винниченка запрацює упродовж місяця

Перед Львівською облрадою та ЛОВА на вул. Винниченка у Львові облаштують платне паркування для автомобілів на 44 місця. Дозвіл на облаштування платного паркування на вулиці Винниченка 14-18 сьогодні, 13 січня, підтримав конкурсний комітет Львівської міської ради.

Як розповіли у Львівській облраді, упродовж місяця буде укладено угоду між департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР та КП ЛОР «Підприємство автотранспортного обслуговування» про організацію паркування.

Як розповів директор комунального підприємства Львівської облради Василь Музика, надходження від оплати за паркування скеровуватимуться в комунальне підприємство обласної ради, а в міську казну – збір за місця для паркування.

«Рішення про надання дозволу на паркомісця на конкурсному комітеті було прийнято одноголосно. Маємо повне порозуміння та співпрацю з профільними департаментами міської ради, тому невдовзі, переконаний, ми укладемо угоду та почнемо облаштування території», – зазначив Василь Музика.

Нагадаємо, вул. Винниченка у центрі Львова була перекрита з початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки. Як пояснили у Львівській ОВА, зважаючи на рекомендації правоохоронних органів та прохання жителів міста, Львівська обласна та міська влади вирішили відкрити вулицю, аби зробити пересування містом зручнішим для водіїв та пасажирів. З 6 січня вулиця відкрита для проїзду.

Нагадаємо, з 1 жотвня у Львові діють нові тарифи на паркування. Найдорожчим є паркування у центральній частині міста.