Відрізок вул. Винниченка, довжиною близько 140 м від сьогодні відкритий

Через майже три роки перекриття вулицю Винниченка у центрі Львова відкрили для проїзду транспорту. Ділянку, де розташована Львівська обласна військова адміністрація і обласна рада, перекрили на початку повномасштабного вторгнення нібито з міркувань безпеки. Таке обмеження мало діяти до кінця воєнного стану. Перекрита ділянка вул. Винниченка створювала численні затори від площі Митної і до вул. Підвальної, якою змушений був їхати як громадський транспорт, так і звичайні автомобілі.

Проїзд відкрили ввечері понеділка 6 січня. Першим про це повідомив радник голови ЛОВА Олег Радик.

«Проїзд по Винниченка відсьогодні вільний для всіх видів транспорту. Питання правил паркування вирішується», – написав Олег Радик у Telegram.

Журналістка ZAXID.NET побачила, як з-під Львівської ОВА вантажівка ТОВ «Шляховик-Т» о 20:30 забирала будівельні бетонні блоки, які перекривали проїзд вулицею. Наразі автомобілі ще не їздять цією ділянкою вулиці, оскільки водії звикли, що вона перекрита.

Нагадаємо, обмежений рух транспорту на вулиці Винниченка біля будівель №14-18 запровадили з 10 березня 2022 року за наказом начальника Львівської військової адміністрації. Як повідомляла ЛОВА у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET, обмеження мало тривати до кінця воєнного стану «для забезпечення належного виконання функцій та повноважень Львівської обласної військової адміністрації».

Проїзд був дозволений лише за спецперепустками чиновникам, військовим, комунальним та екстреним службам. На під’їзді до цих адміністративних будівель стояли блокпости і охорона, яка перевіряла перепустки. Перекриття цієї ділянки для проїзду ускладнило рух на сусідній вулиці Підвальній та площі Митній, де курсує багато громадського і приватного транспорту і виникали затори. Влітку 2023 року львів’яни створили петицію про відкриття цієї ділянки вул. Винниченка для руху. Окрім того, на відкритті вулиці наполягала Львівська міськрада, яка стверджувала, що ЛОВА узагалі не погоджувала з нею такі зміни. Утім Львівська ОВА весь час пояснювала потребу перекриття вул. Винниченка безпековими міркуваннями.

Офіційно Львівська ОВА про відкриття ділянки вулиці наразі не повідомляла.