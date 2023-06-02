Вул. Винниченка перекрили для руху приватного транспорту на початку березня 2022 року, після початку великої війни

Вулиця Винниченка біля будівлі Львівської ОВА та обласної ради залишиться перекритою для руху транспорту до завершення воєнного стану. Про це повідомили у ЛОВА у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET. Перекриття цієї ділянки для проїзду ускладнило рух на сусідніх вул. Підвальній та площі Митній, де скупчується громадський і приватний транспорт і виникають затори. Нещодавно небайдужі львів’яни навіть зареєстрували петицію про відкриття для руху перекритої ділянки.

«Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» для забезпечення належного виконання функцій та повноважень Львівської обласної військової адміністрації в умовах режиму воєнного стану наказом начальника Львівської військової адміністрації тимчасово обмежено рух транспорту на вулиці Винниченка (ділянка будівель 14-18) у місті Львові з 10.03.2022 до закінчення строку воєнного стану», – йдеться у відповіді ЛОВА на інформаційний запит. Жодних аргументів на користь такого рішення у своїй відповіді ЛОВА не навела.

У травні львів’янин Мирослав Голяк зареєстрував петицію про відкриття для руху цієї ділянки вул. Винниченка, аргументуючи тим, що безпекова ситуація в місті зараз поліпшилася, про що свідчить зменшення тривалості комендантської години та ліквідація більшості блокпостів.

«Разом з поверненням мешканців до міста та відновленням економічної діяльності транспортна ситуація на площі Митній, особливо у пікові години, стала критичною і вимагає негайних рішень», – зазначається в тексті петиції, яка станом на 2 червня набрала 548 із необхідних 1000 голосів. Збір підписів ще триває.

Результати моніторингу показали збільшення часу руху між зупинками вул. Шухевича-Підвальна (графік управління транспорту ЛМР)

Керівник управління вуличної інфраструктури Львівської міськради Павло Сирватка розповів ZAXID.NET, що вулицею Підвальною курсує понад 20 маршрутів громадського транспорту (близько 80-100 одиниць). Перекриття вул. Винниченка та скерування приватного транспорту на Підвальну створює незручності та збільшує час проїзду для всіх.

«Аналіз, проведений у минулому році, показав, що після перекриття вул. Винниченка час проїзду вулиці Підвальної у ранковий час-пік зріс на понад 2 хвилини, в обідній час на 1,5 хв, найбільші затримки спостерігаються у вечірній час-пік та становлять майже 5 хв», – розповів Павло Сирватка.

«На Підвальній іноді стоїть близько 10 автобусів і трамваїв. А це витрати пального, неефективно використаний час пасажирів, збитки перевізників. Та сама ситуація з приватним транспортом. Якщо всі стоять в одному заторі, то 200 водіїв на годину теж витрачають додатковий час, який можна було би використати ефективніше», – додає посадовець.

Збільшення часу руху між зупинками Підвальна-Театральна (графік управління транспорту ЛМР)

З його слів, також зросла аварійність на ділянці площі Митної та вул. Підвальної. Якщо у січні 2022 року там було одне ДТП за місяць, а у вересні – вже вісім ДТП. У разі ДТП рух транспорту повністю блокується.

Міські чиновники комунікували з ЛОВА щодо можливості відкриття для руху дороги біля обласної адміністрації та облради, але у кабінетах на вул. Винниченка вирішили інакше.