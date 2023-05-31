Реконструкцію вул. Шевченка розпочали у 2020 році

У середу, 31 травня, у Львові після ремонту відкрили для проїзду усю вул. Шевченка. Останньою реконструювали ділянку від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної. Наразі рух дозволили приватному транспорту, а вже від завтра там курсуватиме й громадський. Реконструкцію вул. Шевченка розпочали у 2020 році. Ремонт тривав у три етапи.

Сьогодні для руху приватного транспорту відкрити останню ділянку вул. Шевченка. Йдеться про відрізок від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.

«Ця вулиця, на ділянці від Ярослава Мудрого до Залізної, була фактично непроїзною. Рейки були дуже високо, транспорт міг рухатися лише зі швидкістю 5 км/год. Сьогодні запустили в адаптивному режимі світлофори на вул. Єрошенка і на вул. Ярослава Мудрого. Досліджуємо їх, будемо тестувати і вносити корективи. Ще є деякі дрібні роботи, які будемо в процесі доробляти», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

За інформацією управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради, на вул. Шевченка, на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної, має бути висаджено 89 дерев та 994 кущі. Станом на зараз висадили 47 нових дерев і майже 474 кущі. Решту – досаджуватимуть до кінця року.

«На цій вулиці фактично не було кущів. А зараз більше тисячі ми висаджуємо. Щодо виду дерев, які тут будуть рости, то, в більшості, це платани. Такий вибір виду дерев зумовлено зміною клімату. Також відзначу, що 60% дерев, які зрізали, були в незадовільному стані. Вони мали пошкодження, які призводили до того, що вони загнивали», – розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Галина Микітчак.

Загалом під час реконструкції вул. Шевченка там замінили всі підземні комунікації – а це більше 3 тис. метрів водопроводу і більше 2 тис. метрів каналізації. Постелили нове дорожнє покриття, облаштували 3 смуги для руху транспорту, зокрема, виділили окремі смуги для громадського транспорту, через що проїзд по вулиці стане швидшим. Облаштували велодоріжки і велосмуги, яких до того не було. Облаштували нові зупинки для громадського транспорту, зокрема нові трамвайні платформи. Встановили нові світлофорні об’єкти, облаштували паркомісця.

«Також, що не було передбачено в початковому проекті, – ми облаштували громадський простір на вул. Шевченка, 30 з лавочками для відпочинку і питним фонтаном», – додав директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Вже у четвер, 1 червня, вулицею Шевченка запустять трамвай №7. Зараз його тестують. Також від завтра там курсуватимуть автобуси №17 та №61. Відтепер вул. Шевченка є комфортною для усіх учасників дорожнього руху.

«Проектували Шевченка за принципом “вулиця для всіх”. Вона є зручна, як для руху пасажирів громадського транспорту, так і для велосипедистів, для пішоходів і водіїв приватного транспорту. Відзначу, що тут облаштовано три смуги для руху транспорту. В напрямку від центру – одна смуга для всіх видів транспорту, а в напрямку до центру – дві смуги: одна окрема для громадського, друга – для приватного», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, значний об’єм робіт підрядник, компанія «Онур», виконав у борг.

«Велика подяка всім, хто займався процесом будівництва. Щоб ви розуміли, компанія, яка робила ці роботи, має від міста борги, ми їм винні гроші. Компанія “Онур” погодилася завершити роботи в борг. Ми будемо з ними поступово розраховуватися. Затягування призвело б до здорожчання. Орієнтовно ціна реконструкції – 300 млн грн, остаточна вартість буде коли все підрахуємо», – зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, реконструкція вул. Шевченка розпочалася у 2020 році. Ремонт тривав у три етапи. Спершу реконструювали ділянку квазікільця по вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській та вул. Залізничній. Далі взялися за відрізок від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудорго. І третій, останній етап, – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.