Вже зараз працівники ЛКП «Львівавтодор» змінюють дорожні знаки та наносять дорожню розмітку

У Львові на вул. Шевченка змінили організацію дорожнього руху, там тимчасово ліквідували смугу громадського транспорту. Таке рішення у четвер, 27 липня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Про це повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Для зменшення заторів на вул. Шевченка у Львові попередньо на два місяці призупиняють дію смуги громадського транспорту на ділянці від вул. Єрошенка до вул. Левандівської в сторону Рясне-2. Схему зі змінами в організації дорожнього руху вже передали Управлінню патрульної поліції у Львівській області. Таким чином на вказаному відрізку рух у напрямку від центру для всіх видів транспорту буде організовано двома смугами.

«ЛКП “Львівавтодор” спільно з департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР працює над тим, щоб покращити ситуацію із ускладненням руху транспорту на підходах до перехрестя вул. Шевченка – Левандівська – Залізнична, де 20 липня у тестовому режимі запрацював світлофорний об’єкт», – зазначають у «Львівавтодорі».