Зміни починають діяти від 24 червня

Управління патрульної поліції у Львівській області погодило схему організації дорожнього руху, яка забороняє лівий поворот з вул. Шевченка на вул. Ярослава Мудрого у Львові. Нові правила почнуть діяти з 24 червня. На місці встановлять відповідні дорожні знаки.

«Львівавтодор» повідомляє, що наслідком цих змін буде зменшення черг та транспортних затримок на перехресті.

«Завдяки цій зміні організації дорожнього руху є можливість пропускати транспортні потоки по вул. Шевченка в одній фазі руху: до центру рух прямо та ліворуч з середньої смуги руху, праворуч з крайньої правої, а також рух з центру прямо та праворуч. Це рішення дозволяє збільшити дозвільний сигнал світлофора для потоку, який рухається з центру міста, а також збільшити дозвільний сигнал для руху з вулиці Ярослава Мудрого», – наголошують у відділі транспортного планування та моделювання ЛКП «Львівавтодор».

Від 24 червня поворот на вул. Ярослава Мудрого з Шевченка заборонений

Відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху 23 червня замінять дорожні знаки, зокрема два дорожні знаки 5.62 «Схема руху» із зазначенням альтернативних маршрутів об’їзду:

вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Ярослава Мудрого;

вул. Шевченка – вул. Бортнянського – вул. Квітки-Основ’яненка – вул. Олени Степанівни – вул. Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, вул. Шевченка відкрили після ремонту 31 травня. Реконструкцію вулиці розпочали у 2020 році, ремонт проводили у три етапи.