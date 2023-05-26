Зараз підрядник завершує благоустрій узбіч

У Львові після ремонту відкрили для проїзду вулицю Авіаційну. Відтак тролейбус №27 відновив роботу. Про це у п’ятницю, 27 травня, повідомили у Львівській міській раді із посиланням на Залізничну районну адміністрацію.

Дорожнє покриття відремонтували на ділянці від тролейбусного кільця до залізничного переїзду. Тролейбус №27 працює в звичному режимі. Зараз підрядна організація, компанія «Онур», завершує благоустрій узбіч.



«Покриття на цій частині дороги було в дуже поганому стані, тому його демонтували та замінили на нове. Зокрема, тут влаштували новий шар асфальту. За кілька днів підрядна організація завершить також благоустрій узбіч», – розповів голова Залізничної районної адміністрації Ігор Савка.

Як уточнили в Львівській міській раді, підрядник відремонтував дорожнє покриття вул. Авіаційної на ділянці довжиною 790 м і площею 8000 м 2. Зазначимо, ремонт вулиці тривав близько тижня.