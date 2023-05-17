Маршрут не курсуватиме приблизно 2-3 дня

Від четверга, 18 травня, упродовж тижня (до 25 травня) у Львові ремонтуватимуть частину вул. Авіаційної від тролейбусного кільця до залізничного переїзду. Через роботи кілька днів не курсуватиме тролейбус №27, повідомляє прес-служба ЛМР.

У міськраді зазначили, що повністю для руху частина вул. Авіаційної буде перекрита упродовж 2-3 днів, про відкриття повідомлять додатково. Водночас автобусний маршрут №27 курсуватиме у звичному режимі.

На вул. Авіаційній виконуватимуться роботи із заміни дорожнього покриття, що в поганому стані, на відтинку у 790 м площею 8000 м2. Роботи виконує компанія «Онур».