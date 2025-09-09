Конфлікт трапився на початку квітня 2025 року

На Буковині прихильника Української православної церкви Московського патріархату засудили за бійку під храмом в селі Верхні Станівці. Суд призначив обвинуваченому Василю Гарбузу 60 годин громадських робіт. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Резонансна бійка між прихильниками УПЦ МП та ПЦУ сталася у квітні 2025 року біля церкви Святого Миколая в с. Верхні Станівці Вижницького району. Тоді парафіяни Московського патріархату з палками, битами та сльозогінним газом напали на місцевих жителів, які підтримували ПЦУ і хотіли проголосувати за зміну парафії. У поліцію тоді через побиття звернулося щонайменше 10 людей.

Одне з таких звернень надійшло від парафіянина ПЦУ Івана Федоришина. Після розслідування його справу передали до суду. У Кельменецькому районному суді під час слухання справи встановили, що сутичка між чоловіками виникла близько 23:00 8 квітня на території храму.

«Під час цього конфлікту обвинувачений, діючи умисно, протиправно, з мотивів релігійної нетерпимості та агресії, дерев’яною палицею наніс не менше 11 ударів по тілу потерпілого», – йдеться у вироку Кіцманського районного суду від 2 вересня.

Судово-медична експертиза встановила, що внаслідок побиття потерпілий отримав легкі ушкодження, а саме синці на правому надпліччі, лівому плечовому суглобі, спині, правій гомілці, а також садна спини.

Обвинувачений Василь Гарбуз біля храму з палицею

Про побиття парафіян ПЦУ саме Василем Гарбузом також написали в інстаграм-спільноті «Тризуб_бандерівець». Зокрема, зазначили, що чоловік був причетний до побиття ще кількох людей під час конфлікту біля храму в Верхніх Станівцях. Серед побитих виявилася і журналістка-фрилансерка Діана Лаврик. Водночас суд над Василем Гарбузом відбувався наразі лише за одним кримінальним провадженням.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Під час призначення покарання суддя врахував те, що Василь Гарбуз був раніше не судимий, на обліку в психіатра та нарколога не перебував, за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Також чоловік визнав, що спровокував конфлікт на ґрунті релігійної ворожнечі.

Йому призначили покарання у вигляді 60 годин громадських робіт. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.