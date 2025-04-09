За вихід парафіяльної громади з-під юрисдикції УПЦ МП проголосували два місяці тому

На Буковині парафіяни УПЦ МП влаштували бійку біля Свято-Миколаївського храму в селі Верхні Станівці. Прихильники московського патріархату з палками, битами та сльозогінним газом напали на місцевих жителів та парафіян, які підтримують Православну церкву України, і вигнали їх з церкви. В поліції розслідують масову бійку за зверненням щодо побиття 10 людей.

Конфлікт між парафіянами УПЦ МП та прихильниками ПЦУ стався увечері вівторка, 8 квітня, на території церкви в селі Верхні Станівці Брусницької громади Вижницького району. В ПЦУ повідомили ZAXID.NET, що громада в цьому селі ще два місяці тому проголосувала за вихід з-під юрисдикції московського патріархату, а 8 квітня священники та місцеві жителі принесли увесь пакет документів щодо користування церквою та з вимогою передати їм ключі. Однак місцевий священник УПЦ МП зібрав прихильників, які викрикували образи та били опонентів.

«Ми за два місяці підготували всі необхідні документи для передачі церковного майна в релігійну громаду Верхніх Станівців Православної церкви України. В понеділок, 7 квітня, усі документи були завірені печатками і готові. 8 квітня я разом з іншими священниками, місцевими жителями та семінаристами прийшли до Свято-Миколаївського храму з проханням віддати нам ключі від церкви. Однак прихильники МП до нашого приходу вже були підготовлені. Вони розпилювали сльозогінний газ, били людей палками, кийками. Ми викликали поліцію», – розповів ZAXID.NET капелан ПЦУ, протоієрей Роман Грищук.

Священник ПЦУ додав, що вони діяли згідно з українським законодавством, оформили усі документи та зареєстрували парафію в Державному реєстрі, однак прихильники МП проігнорували законні вимоги і силою вигнали їх з церкви.

В спільноті в Facebook «Вірні Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ» заявили, що це представники ПЦУ побили їхніх прихожан і намагалися силою захопити храм, однак споруду нібито вдалося відстояти.

Загалом із заявами про побиття і вчинення хуліганських дій до правоохоронців звернулося 10 вірян. Співробітники поліції відреагували на звернення, оперативні групи приїхали на місце події. Правоохоронці провели з вірянами розмови та припинили сутичку, повідомили в поліції Буковини у середу, 9 квітня.

«Наразі до правоохоронців надійшло 10 звернень громадян, серед яких: можливе захоплення культової споруди невідомими та спричинення тілесних ушкоджень. Усі звернення громадян зареєстровані у системі Єдиного обліку заяв та повідомлень, проводиться перевірка та вирішується питання правової кваліфікації події», – зазначили в пресслужбі поліції.

Наразі, за словами священника ПЦУ Романа Грищука, Свято-Миколаївський храм в селі Верхні Станівці фактично досі залишається в руках прихильників московського патріархату, оскільки громаду ПЦУ увечері 8 квітня звідти вигнали. Однак згідно з українським законодавством церква вже належить парафіянам ПЦУ цього села. Надалі представники ПЦУ подаватимуть заяву в суд, щоб ще раз підтвердити право на майно, яке належить громаді.