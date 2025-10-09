Роботі поліції перешкоджали семінаристи та монахи УПЦ МП

Поліція Тернопільщини розпочала кримінальне провадження щодо фактів провокацій та перешкоджанню роботі правоохоронців під час проведення слідчих дій 8 жовтня на території Почаївської лаври. Про це повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко під час пресконференції 9 жовтня, передає «Укрінформ».

На території Почаївської лаври та Всіхсвятської церкви, яка є пам’яткою архітектури, поліцейські Кременецького відділу поліції та працівники СБУ мали провести обшуки. Слідчі дії стосувалися кримінального провадження щодо ймовірного шахрайства при оформленні державної реєстрації на старовинний храм, який стоїть на монастирському кладовищі. Однак під час слідчих дій на територію лаври прийшло більше ніж 50 прихильників УПЦ МП та семінаристів з місцевої семінарії і почали провокувати правоохоронці, заважали їм, зачиняли двері та штовхали поліцейських. Унаслідок, слідчі дії не вдалося завершити. Тому в головну управлінні розслідуватимуть, хто причетний до перешкоджання роботі правоохоронці та провокацій.

«Ми діємо у правовому полі. Ніхто на жодний об'єкт не прийде просто так. Є процесуальні документи, які дозволяють нам проводити ті чи інші дії. Перешкоджання зафіксоване, зареєстроване провадження і буде досліджено роль кожного, хто це вчиняв. Закон буде встановлено, де б це не було», — зазначив Сергій Зюбаненко.

Додамо, що директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин повідомив 8 жовтня, що прихильники УПЦ МП намагаються зірвати слідчі дії. «Під чітким кураторством представників братії Лаври на місце слідчої дії запустили неповнолітніх, які були вкрай агресивними та розпускали руки як до слідчих, так і до поліції. Під бій дзвонів збіглися усі немічні бабусі з околиць Лаври і теж вступили у гарячу "дискусію", сиплючи прокльони, плюючи в обличчя і т.д. Все по методичці всім відомих структур», – зазначив Василь Ільчишин.

Кримінальне провадження щодо можливого шахрайства з боку прибічників УПЦ МП та керуючих Почаївською лаврою було зареєстроване влітку. Правоохоронці розслідують як священнослужителі релігійної організації перереєстрували державну власність, а саме Всіхсвятську церкву (пам’ятку архітектури національного значення XVIII ст.) на організацію, пов’язану з УПЦ МП.