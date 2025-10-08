Йдеться про пам'ятку архітектури «Всіхсвятську церкву» XVІІІ ст

Правоохоронці Тернопільщини проводять обшуки на території монастирського кладовища Почаївської лаври та пам'ятки архітектури «Всіхсвятської церкви», а також в самій Почаївській лаврі. Справа стосується ймовірного шахрайства під час оформлення документів на храм, який є пам’яткою архітектури XVІІІ ст. і розташований на кладовищі. Про це ZAXID.NET повідомили власні джерела в правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, улітку порушили кримінальне провадження за статтею про шахрайство щодо документів на право власності на пам’ятку архітектури, які представники УПЦ МП оформили раніше. 26 серпня слідчі поліції провели огляд місця події. Це відбувалося в той день, коли прихильники УПЦ МП проводили масову ходу до Почаївської лаври.

Сьогодні, 8 жовтня, правоохоронці проводять обшуки і вилучають документи, які могли б підтвердити протиправну реєстрацію храму за парафією УПЦ МП. На меті – з’ясувати, яким чином і хто допоміг оформити право власності на релігійну споруду, яка є пам’яткою архітектури національного значення.

Про спроби зірвати слідчі дії представниками УПЦ МП повідомив директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин в фейсбуці. Він зазначив, що релігійна організація влаштувала провокацію на території лаври.

«Під чітким кураторством представників братії Лаври на місце слідчої дії запустили неповнолітніх, які були вкрай агресивними та розпускали руки як до слідчих, так і до поліції. Під бій дзвонів збіглися усі немічні бабусі з околиць Лаври і теж вступили у гарячу "дискусію", сиплючи прокльони, плюючи в обличчя і т.д. Все по методичці всім відомих структур», – зазначив Василь Ільчишин.

У пресслужбі поліції Тернопільщини підтвердили, що обшуки проводять на території кладовища і «Всіхсвятської церкви». «Слідчі Кременецького районного відділу поліції проводять досудове розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України. Це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Покарання передбачає покарання від п'яти до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна», – зазначили в пресслужбі поліції Тернопільщини ZAXID.NET.

За даними Кременецько-Почаївського ДІАЗу, «Всіхсвятська церква» стоїть недалеко від лаври, в кінці Липової вулиці. Поруч з церквою розташоване діюче історичне монастирське кладовище кінця XVІІІ-ХХ ст. Цей храм будували протягом 1773-1775 років. Місце вибрали за кількасот метрів від Почаївської лаври, оскільки саме там відбулися урочистості з нагоди коронації Почаївської ікони Божої Матері у 1773 році. Папа Климент XIV доєднав ікону до числа чудотворних святинь. Храм збудований у формі ротонди із прямокутним притвором, оздоблений ліпниною.