Прихильники УПЦ МП несуть ікону з російським царем Миколою ІІ

Під час пішої ходи прихильників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври помітили так звані бойові православні прапори «ДНР». Червоні полотнища, на яких зображена ікона «Спас Нерукотворний», часто можна побачити в медіа і соцмережах невизнаних республік «ДНР» і «ЛНР». Водночас релігієзнавиця в коментарі ZAXID.NET зазначила, що це одна з найстаріших православних ікон Ісуса Христа.

Про «бойові прапори ДНР» на хресній ході паломників УПЦ МП написав у фейсбуці священник ПЦУ та військовий капелан з Буковини Роман Грищук. Він зазначив, що це «не ікона і навіть не хоругва. Це звичайний прапор бойовиків "ДНР", який освячували московські попи для гіркіна-стрілкова, перед яким присягав на вірність Росії Захарченко і під яким воюють ті, хто вбиває українців».

Зазначимо, що такий самий стяг паломники несли й у 2018 році. А ще в 2014-му його освятили в Донецьку як бойовий символ. Тоді чин освячення великої кількості прапорів для так званої «армії Новоросії» звершив священник УПЦ МП, повідомляло видання RISU.

«Священник благословив усіх бійців на перемогу над фашистами, виголосив коротку проповідь на підтримку бійців. Закінчив він свою проповідь такими словами: “Наше дело правое! Победа за нами, враг будет разбит!”», – цитувало RISU пропагандистку Маргариту Зайдлер.

Освячення прапорів із ликом Христа. Донецьк, 2014 рік

Стяги з іконою «Спас Нерукотворний» на червоному фоні часто можна побачити у соцмережах і медіа «ДНР» та «ЛНР». Бійці невизнаних республік публікують фотографії з такими прапорами.

За словами докторки історичних наук, релігієзнавиці Елли Бистрицької, червоний стяг із зображенням Ісуса Христа у православ’ї існував давно – ще задовго до появи «ДНР» і «ЛНР».

«”Спас Нерукотворний” – це одна з найдавніших ікон. Чому “Нерукотворний”? Бо, за віруваннями, цей лик з’явився тоді, коли Ісус йшов на Голгофу і впав. Тоді до нього підійшла жінка Вероніка та подала рушник. Він цієї тканиною витерся, а його обличчя відбилося на ній. Тобто це лик Ісуса Христа, не створений людськими руками», – пояснила в коментарі ZAXID.NET Елла Бистрицька.

Ікона «Спас Нерукотворний», яка входить до 7 найбільш відомих зображень Христа

Релігієзнавиця додала, що водночас цю ікону як прапор використовують у злочинних цілях бойовики «ДНР». Цьому сприяє й УПЦ МП, адже служителі цієї церкви освячують такі полотнища на боротьбу з українською армією.

Священник з Православної церкви України з Тернополя Петро Заяць у коментарі ZAXID.NET розповів, що червоний є традиційним кольором для фону, на якому зображують Ісуса Христа.

«Це найсвятковіший колір у церкві. Він символізує воскресіння Христа з мертвих і те, що він своєю кров’ю відкупив гріхи усьому людству. У західних областях ми звикли до того, що хоругви вишиті квітами, узорами і що лики святих – теж вишиті. Однак у центральних і східних областях хоругви часто однотонного кольору – червоного, синього або іншого», – розповів священник.

Петро Заяць додав, що його набагато більше дивує, що прихильники УПЦ МП під час ходи ставали на коліна перед іконою російському царю Миколі II.

Паломники стають на коліна перед іконою російського царя Миколи ІІ

«Це ж яким треба бути рабом, щоб знаючи, що російські володарі й нині вбивають твоїх родичів, колінкувати перед ними? І в цьому ще більше шкоди, ніж у поширенні російських наративів», – прокоментував цю ситуацію капелан Роман Грищук.

Додамо, що під час хресної ходи до Почаївської лаври в 2018 році прочани також несли подібні православні прапори «ДНР». Тоді ж чимало прихильників УПЦ МП одягнули футболки з написами, які закликали до війни.