Жінка пошкодила 13 конструкцій на майдані Незалежності

Рівненський міський суд виніс вирок 41-річній переселенці з Луганщини Оксані Реченко, яка перекинула портрети полеглих захисників на майдані Незалежності. П’яна жінка пояснила поліції свій вчинок тим, що «інсталяції її дратують, бо нагадують про війну». За скоєне порушниці призначили рік пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 27 січня, інцидент стався ввечері 16 січня у центрі Рівного. Близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про невідому жінку, яка поводилася неадекватно та перекидала портрети загиблих військовослужбовців на майдані Незалежності. Загалом вона пошкодила 13 конструкцій.

Патрульні та слідчі виявили порушницю неподалік місця події. Нею виявилася 41-річна луганчанка Оксана Реченко, яка проживає у Рівному як переселенка. Жінка перебувала у стані сп’яніння – в її крові зафіксували 0,91 проміле алкоголю.

Під час спілкування з правоохоронцями жінка пояснила свої дії тим, що портрети «її дратують, оскільки нагадують про війну». Вона також заявила, що не шкодує про вчинене, проте попросила вибачення у родин загиблих військових.

У суді обвинувачена визнала провину та зазначила, що причиною її дій було алкогольне сп’яніння. Вона попросила вибачення у Рівненської громади.

Суддя Сергій Наумов визнав жінку винною у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) та призначив їй рік пробаційного нагляду. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.