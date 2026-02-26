Олександр Півненко розповів про перші дні повномасштабного вторгнення Росії

Командувач Національної гвардії, генерал-майор Олександр Півненко розповів, що Росія за 4 роки війни змогла захопити 5 тисяч кілометрів української території. Проте цього можна було б уникнути, пише 24 Канал.

«Ми не були готові. Тому ми втратили на початку дуже багато. Якби ми знали, впевнено діяли, були розставлені всі на позиціях, то не було б такого. Були б підірвані вчасно всі мости, якби була пророблена робота в інженерному плані», – пригадав Півненко.

За його словами, наразі українські військові знають, що ворог наступає. Зокрема, українські бійці мають інформацію про район зосередження, з якого Росія буде діяти. Тоді, направляючи всі засоби, знищують окупантів. Після цього ворог змінює плани.

«Тобто якби ми так діяли, а ми ж бачили і знали, що на кордонах стоїть противник, то треба було по ньому працювати всіма засобами, тоді все було б по-іншому», – проаналізував генерал-майор.

Якими були перші дні війни Росії

Олександр Півненко розповів, що 28 січня наші військові занесли на поверх, де був окремий загін спеціального призначення, мішки з піском. Хоч бійці й не вірили, що розпочнеться повномасштабне вторгнення, та головною ознакою стало те, що 23 лютого дипломатичний корпус консульства Росії у повному складі виїхав з України через пункт пропуску у Гоптівці.

«Я зрозумів, що у будь-якому випадку це станеться. Ми зібрали всіх військовослужбовців, поставили задачу, вивели мобільні групи на околиці Харкова. Я чекав і розпустив всіх додому. Тому що ніяких офіційних розпоряджень ніхто не віддавав. Я зустрів вибухи вдома у ліжку. Ми швидко зібралися. За дві години ми вже були готові до дій», – розповів командувач Нацгвардії.

За словами Півненка, він віддав всім розпорядження, хто й чим повинен займатись. Військових перевдягнули в цивільну форму і на звичайних машинах поїхали в сторону кордону з Гоптівкою Харківської області, де вже тривали бої.

Командувач НГУ пригадав, що на початку вторгнення було важливо зрозуміти, чи можуть наші військові ще воювати на цьому місці. Тоді генерал-майор особисто поїхав за своїми людьми.

«Поїхали околицями міста Харкова, щоб увійти у взаємодію з нашими військовослужбовцями: 92 бригада, танковий інститут, курсанти Національної академії, інші підрозділи, ТрО і тому подібне, щоб розібратися, хто де є, знайти конект і діяти злагоджено», – пригадав командувач.

Тоді вони поїхали на завдання на Циркуни, щоб підтримати наших. Проте на повороті зустріли окупантів. Росіяни подумали, що це їхні, тому що не очікували. Наші військові зрозуміли, що це окупанти, коли почався бій й спрацювали навідники-оператори.

«Ми знищили танк з 30 пострілів. Відлетіла башта, розрізали БМП навпіл, знищили той блокпост. А потім ЗСУ зайшли на той блокпост, забрали полонених, які там були, та зайняли його», – пригадав Олександр Півненко.

Нагадаємо, ексголова СБУ Василь Малюк розповідав, що обшуки НАБУ в Півненка вплинули на ситуацію на фронті. Зокрема, тоді половина Нацгвардії опустила зброю і глава МВС тиждень об’їжджав частини.