Обшуки в Олександра Півненка пройшли на початку травня

Голова Служби безпеки України Василь Малюк висловив переконання, що обшуки НАБУ в командувача Національної гвардії Олександра Півненка в травні прямо вплинули на ситуацію на фронті. Про це він заявив під час брифінгу 22 липня, передає «РБК-Україна».

Під час розмови з журналістами Малюк зазначив, що процесуальна площина, зокрема обшуки та розслідування, може впливати на перебіг ситуації на фронті. Як приклад голова СБУ навів обшуку НАБУ у командувача Нацгвардії та Героя України генерала Олександра Півненка, які відбулися у травні.

«Половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання, бо вони сумніваються, що це наш командир. А інша половина в Київ захотіла їхати. І міністр Клименко (голова МВС Ігор Клименко – ред.), можете його запитати, тиждень об'їжджав усі частини свої і проводив із ними роботу», – заявив Малюк.

Очільник СБУ зазначив, що Півненко «був в шоці», коли до нього прийшли з обшуками детективи НАБУ. За словами Малюка, у командувача нібито намагалися забрати телефон, коли йому доповідали з фронту.

«Треба було з прохідняка зустрічати з пістолетом їх і два “магазини” там і залишити. А я потім спілкуюся з керівництвом: “Ні, ну а що, ми ж підозри не оголосили?” Ну, так подивіться, та ви вжалили, все, люди, ну розумієте? Так не може бути», – сказав Малюк.

10 травня міністерство внутрішніх справ повідомило про проведення службового розслідування у Національній гвардії України. На час розслідування шістьох топпосадовців департаменту логістики НГУ відсторонили від посад, зазначили у відомстві. За даними ZN.UA, зокрема обшуки у справі отримання 190 млн грн хабаря пройшли в:

командувача Національної гвардії, бригадного генерала Олександра Півненка;

директора Департаменту логістики ГУ Нацгвардії полковника Сергія Гриценка;

директора Департаменту логістики ГУ Нацгвардії полковника Миколи Модлінського.

За версію слідства, командувач НГУ у змові з іншими посадовцями, ймовірно, отримав хабар на суму 190 млн грн. Йдеться про одержання Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення у понад 70 м² в Києві за укладання договорів із закупівель для НГУ.

Після появи у ЗМІ повідомлень про обшуки в Півненка на його захист виступили українські військовослужбовці, зокрема командир корпусу «Азов» Денис Прокопенко. Він зазначив, що саме Півненко в максимально короткі терміни ефективно реформував НГУ, і створив «потужну силову структуру, яка на належному рівні спільно зі ЗСУ виконує поставлені бойові завдання на лінії бойового зіткнення».

12 травня Нацгвардія спростувала відсторонення командувача Олександра Півненка. За даними НГУ, Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.