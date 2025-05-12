З липня 2023 року Олександр Півненко виконує обов'язки командувача Національної гвардії України

Командувача Національної гвардії України бригадного генерала Олександра Півненка не відсторонювали від посади після повідомлення у медіа про обшуки в посадовця. Про це пише пресслужба НГУ в понеділок, 12 травня.

«З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків», – ідеться в дописі.

У Нацгвардії зазначають, що Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.

Обшуки у керівництва Нацгвардії – що відомо

10 травня міністерство внутрішніх справ повідомило про проведення службового розслідування у Національній гвардії України. На час розслідування шістьох топпосадовців департаменту логістики НГУ відсторонили від посад, зазначили у відомстві.

Видання ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах інформувало, що НАБУ 9 і 10 травня провело обшуки у посадовців Нацгвардії за підозрою в одержанні 190 млн грн хабаря.

За даними медіа, обшуки проводились у:

командувача Національної гвардії, бригадного генерала Олександра Півненка;

директора Департаменту логістики ГУ Нацгвардії полковника Сергія Гриценка;

директора Департаменту логістики ГУ Нацгвардії полковника Миколи Модлінського;

заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ Нацгвардії полковника Олександра Калатинця;

начальника управління розквартирування і капітального будівництва, полковника Дениса Ганаза;

начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії (м. Київ), полковника Володимира Федоровського.

Слідство вважає, що командувач НГУ у змові з іншими посадовцями, ймовірно, отримав хабар на суму 190 млн грн. Йдеться про одержання Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення у понад 70 м² в Києві. За хабар посадовці НГУ нібито сприяли укладанню договорів та визнанню переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів та послуг, які замовила Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії.

НАБУ і САП заявили, що не коментуватимуть слідчі дії, а інформуватимуть суспільство про результати, коли буде достатньо доказів для повідомлення про підозру. У САП підкреслили, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість.

Після появи у медіа повідомлень про обшуки в Півненка на його захист виступили українські військовослужбовці, зокрема командир корпусу «Азов» Денис Прокопенко. Він зазначив, що саме Півненко в максимально короткі терміни ефективно реформував НГУ, і створив «потужну силову структуру, яка на належному рівні спільно зі ЗСУ виконує поставлені бойові завдання на лінії бойового зіткнення».

«Я можу стверджувати, що бригадний генерал Півненко робить все можливе для забезпечення підрозділів усім необхідним для виконання бойових завдань на фронті, дослуховується до конструктивних пропозицій знизу, звертає увагу на проблемні моменти, намагаючись оперативно вирішити їх. Ми вчимося у нього, а він вчиться у нас», – зокрема ішлося в дописі.