Олександра Півненка та ще п'ятьох посадовців Нацгвардії підозрюють у хабарництві

Міністерство внутрішніх справ проводить службове розслідування у Національній гвардії України. На час розслідування шістьох посадовців НГУ відсторонили від посад. Про це у суботу, 10 травня, повідомили у МВС.

«Шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству», – йдеться у повідомленні МВС.

ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що з п’ятниці, 9 травня, НАБУ проводить у посадовців Нацгвардії обшуки, їх підозрюють у одержанні хабаря на суму 190 млн грн.

За даними ZN.UA, детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в межах справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів та одержання неправомірної вигоди. Обшуки відбуваються у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення Голового управління Нацгвардії, а також у шістьох топпосадовців НГУ, а саме:

командувача Національної гвардії, бригадного генерала Олександра Півненка;

директора Департаменту логістики ГУ Нацгвардії, полковника Сергія Гриценка;

директора Департаменту логістики ГУ Нацгвардії, полковника Миколи Модлінського;

заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ Нацгвардії, полковника Олександра Калатинця;

начальника управління розквартирування і капітального будівництва, полковника Дениса Ганаза;

начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії (м. Київ), полковника Володимира Федоровського.

За даними слідчих, командувач Нацгвардії у змові з іншими посадовцями, ймовірно, отримав хабар на суму 190 млн грн. Йдеться про одержання автомобіля Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення у понад 70 м² в Києві. За хабар посадовці НГУ нібито сприяли укладанню договорів та визнанню переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів та послуг, які замовила Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії.

Крім того, обшуки у Сергія Гриценка, Олександра Калатинця, а також заступника командувача НГУ Олександра Білоуса відбуваються у межах ще одного кримінального провадження. За даними слідчих, ці посадовці могли закупити гусеничні бронетранспортери серії FV за завищеними цінами, змовившись з ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА». Таким чином посадовці та підприємці розтратили 199 млн грн з бюджету Нацгвардії.