Володимир Зеленський заявив про необхідність зустічі з Путіним

Володимир Зеленський повідомив про сподівання, що наступні тристоронні перемовини призведуть до його зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним. За словами президента, зустріч лідерів країн зможе наблизити мир. Про це Володимир Зеленський повідомив у четвер, 26 лютого, під час традиційного вечірнього звернення.

Як розповів Володимир Зеленський, 26 лютого у Женеві (Швейцарія) відбулась зустріч української та американської делегацій. Представники України Рустем Умєров та Давид Арахамія вже сповістили президента про результати переговорів з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами Володимира Зеленського, на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі має відбуватися новий раунд переговорів за участі України, США та Росії. Володимир Зеленський висловив сподівання, що це призведе до зустрічі з Владіміром Путіним.

«Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах. Війну треба завершувати – це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів», – розповів Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Росія не готова до миру й Владімір Путін не планує припиняти бойові дії. Президент України вкотре наголосив, що для досягнення миру світ має тиснути на Росію.

«Він (Владімір Путін, – ред.) готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилось. Рецепт усім у світі зрозумілий. Війну Росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, до якої долучились Стів Віткофф та Джаред Кушнер. За словами Володимира Зеленського, сторони обговорювали підготовку до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі.

Крім того, 21 лютого в інтерв’ю для телеканалу Fox News Стів Віткофф заявив, що черговий раунд тристоронніх переговорів може призвести до зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.