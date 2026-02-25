Володимир Зеленський та Дональд Трам провели телефонну розмову

Ввечері середи, 25 лютого, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Володимира Зеленського, участь у розмові також взяли представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

«Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів», – повідомив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що 22 січня 2026 року у швейцарському Давосі відбулась зустріч українського та американського президентів. Володимир Зеленський та Дональд Трамп назвали зустріч хорошою.

Наступного дня, 23 січня, Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі домовився про постачання Україні ракет для системи Patriot. Водночас кількість ракет президент України не уточнив.

Нагадаємо, 21 лютого в інтерв’ю для телеканалу Fox News спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що черговий раунд переговорів щодо завершення війни Росії проти України може відбутися протягом трьох наступних тижнів. Також Стів Віткофф висловив сподівання, що ця зустрів може призвести до переговорів Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.