Учні львівської школи показали, як виготовляють мило
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 лютого
У четвер, 26 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Через холодну зиму. Депутати звернулися до прем’єр-міністерки з проханням терміново врегулювати ситуацію із лімітами газу.
- Кількість пацієнтів зросла. У Львові медики зафіксували вже 38 випадків гострої кишкової інфекції, пов’язаних зі спалахом у розважальному центрі.
- Охочі знайти роботу і роботодавці. У Львівському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій.
- Бізнес зі шкільної парти. Учні львівської школи запустили власне виробництво.
