Місто планує оголосити конкурс на визначення перевізників вже з березня

У Львівській громаді планують запустити два нові автобусні маршрути, що сполучатимуть місто з населеними пунктами МТГ. Один із маршрутів курсуватиме з центру міста до Дублян, а ще один сполучатиме Рясне-1 із селами Рясне-Руське, Підрясне та мікрорайоном Левандівка. Відповідне рішення затвердили у четвер, 26 лютого, на засіданні виконавчого комітету міськради.

Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, міський маршрут №80 стане аналогом приміського автобуса №180а, який припинить роботу з березня у зв’язку з розірванням договору ЛОВА. Нові автобуси курсуватимуть до пл. Різні, тоді як приміський маршрут має кінцеву зупинку на вул. Зерновій.

Маршрут №80 буде таким: м. Дубляни (вул. Б. Хмельницького) – м. Дубляни (вул. І. Франка – вул. М. Коцюбинського – вул. Т. Шевченка – вул. Володимира Великого) – с. Малехів (вул. Київська) – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів (вул. Київська) – м. Дубляни (вул. Володимира Великого – вул. Т. Шевченка – вул. М. Коцюбинського – вул. І. Франка) – м. Дубляни (вул. Б. Хмельницького).

Маршрут №90 раніше вже включили до міської транспортної мережі, однак фактично він досі не працює.

«Корективи внесли для того, щоб на цей маршрут можна було випустити автобуси великого класу. Попередня схема передбачала складний лівий поворот на перехресті вулиць Сяйво та Рудненської, який є практично неможливим для великогабаритного транспорту. Оновлений шлях пролягатиме через вулиці Широку та Суботівську, що дозволить забезпечити якісні перевезення автобусами великої місткості. Саме з цією оновленою схемою маршрут №90 буде винесено на конкурс», – пояснили в управлінні транспорту ЛМР.



Маршрут №90 буде таким: вул. Т. Шевченка (Рясне-1) – с. Рясне-Руське – с. Підрясне – кільцева дорога – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Сяйво – вул. Городоцька – кільцева дорога – с. Підрясне – с. Рясне-Руське – вул. Т. Шевченка (Рясне-1).

Нові маршрути зможуть запрацювати після того, як поліція затвердить відповідний паспорт маршруту та буде оголошено відкритий конкурс з визначенням перевізників. Оголосити його планують вже у березні.