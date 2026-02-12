Місто оголосить конкурс на визначення перевізників для нових маршрутів

У Львівській громаді розробили п’ять нових маршрутів до приєднаних населених пунктів – Винників, Брюховичів, Дублян, Рясне-Руського. Про це у четвер, 12 лютого, повідомили в Офісі агломерації та розвитку громад.

Зокрема, йдеться про такі автобусні маршрути:

Маршрут № 65, який, за словами посадовців, покращить сполучення Винників із північною частиною Львова. Він курсуватиме з вул. Під Голоском через вулиці Липинського, Богданівську, Тракт Глинянський через Лисиничі та матиме кінцеву зупинку у Винниках (кільцева дорога).

Маршрут № 67 з’єднає центральну частину Львова з Брюховичами та пролягатиме вулицями Шевченка і Брюховицькою.

Маршрут № 64 сполучатиме Рясне-Руське з Брюховичами, що дозволить суттєво покращити транспортну доступність цього напрямку.

Також опрацьовується запуск додаткового маршруту до Дублян – зокрема до району Піски, що підсилить перевезення мешканців Грибовичів та Дублян.

Окремо триває підготовка до запуску маршруту № 90, який покращить сполучення мікрорайону Рясне-1 із селом Рясне-Руське та районом Левандівка.

«Наше завдання – не просто запустити нові маршрути, а сформувати якісну, зручну та доступну систему перевезень, яка відповідатиме сучасним стандартам комфорту, безпеки та інклюзивності», – зазначив начальник управління транспорту Львівської міської ради Олег Партика.

З його слів, нові маршрути забезпечать мешканцям приєднаних громад повноцінну інтеграцію в міський транспортний простір.

Після завершення та узгодження всіх юридичних моментів місто оголосить відкритий конкурс з визначення перевізників. Серед основних вимог – забезпечення роботи транспорту, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю. Автобуси мають бути обладнані кондиціонерами, системами аудіо- та візуального інформування пасажирів, GPS-навігацією та відеонаглядом. Екологічний стандарт транспорту – не нижче «Євро-4».