У центральних та північних районах Бєлгорода зникло світло

Пізно ввечері у четвер, 26 лютого, російський Бєлгород зазнав чергової ракетної атаки. Після серії вибухів частина міста та прилеглі населені пункти залишилися без електроенергії, водопостачання та тепла. Про це повідомили російські телеграм-канали, а також губернатор області В'ячеслав Гладков.

За словами місцевих жителів, вибухи пролунали близько 23:50 за місцевим часом, після цього у центральних та північних районах Бєлгорода зникло світло. Перебої з електропостачанням також зафіксували в місті Будівельник та селищі Травневе.

У соціальних мережах поширювалися відео зі звуками вибухів, за оцінками очевидців, їх було близько десяти. Ракети могли бути спрямовані на електропідстанцію «Фрунзенська» та Бєлгородську ТЕЦ.

Пізніше Гладков підтвердив факт ракетного обстрілу. За його словами, пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабні перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

«Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Точніший масштаб руйнувань зможемо оцінити у світлий час доби», – зазначив він.

Крім цього, в ніч на п’ятницю, 27 лютого, під атаку потрапив окупований Луганськ – в місті спалахнула нафтобаза.

Зазначимо, що Бєлгород періодично зазнає ракетних та дронових атак. Російський телеграм-канал Shot 5 лютого стверджував, що місто нібито обстріляли ракетами HIMARS, після чого у мешканців зникло світло.