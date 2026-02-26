BGK офіційно заходить в Україну

Польський державний банк Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) офіційно заходить в Україну. Верховна Рада ратифікувала угоду, яка створює правові підстави для його діяльності на території країни.

Документ дозволяє BGK надавати уряду України, державним та приватним установам фінансову підтримку у вигляді позик та інших інструментів для реалізації проєктів, зокрема у сфері відновлення та інвестицій.

Ще у липні 2025 року на Конференції з відновлення України BGK підписав листи про наміри, що дозволяють фінансувати польських підприємців для інвестицій, пов’язаних із відновленням української економіки.

Bank Gospodarstwa Krajowego єдиний у Польщі банк, який повністю контролюється державою. Він фінансує інвестиційні та інфраструктурні проєкти. Через BGK держава адмініструє низку спеціальних фондів і гарантійних механізмів. Банк бере участь у фінансуванні проєктів розвитку та співпрацює з інституціями ЄС.

У вересні 2025 року міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що BGK офіційно запрацює в Україні. Він зазначав, що банк зможе відкривати представництва, укладати контракти та фінансувати проєкти відновлення через позики, гранти та гарантії. Також за словами міністра, BGK залучатимуть до програм доступного житла «єОселя», «зеленого» переходу, інфраструктури та проєктів Ukraine Investment Framework для підтримки інвестицій і розвитку бізнесу обох країн.

До слова, в Україні уже працює польська фінансова група PKO Bank Polski, якій належить «Кредобанк».