Олегу Ірічуку було 48 років

У смертельній ДТП з локомотивом, яка трапилася вночі 26 лютого біля села Дубівців, загинув підполковник Чернівецького районного ТЦК та СП. Олег Ірічук був начальником відділення військового обліку та бронювання.

Про смерть працівника територіального центру комплектування внаслідок аварії повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

«26 лютого внаслідок ДТП загинув 48-річний підполковник Олег Ірічук, який проходив службу на посаді начальника відділення військового обліку та бронювання Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Керівництво і особовий склад Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює глибокі співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

В коментарі ZAXID.NET речниця Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук підтвердила, що йдеться про аварію у селі Дубівці, де потяг зіткнувся із автомобілем на залізничному переїзді. Внаслідок аварії загинув 48-річний чоловік. Щоб дістати його тіло з автомобіля, викликали рятувальників, які застосували спеціальні інструменти.

Також в обласному військкоматі додали, крім того, рідний брат Олега Ірічука – майор Вадим Ірічук, житель міста Сторожинець, теж загинув у червні 2022 року. Він отримав смертельні поранення під час артилерійського обстрілу біля населеного пункту Борщова Харківської області.

В Сторожинецькій міській раді повідомили, що похорон загиблого підполковника відбудеться у суботу, 28 лютого. Траурний кортеж зустрічатимуть о 16:00 27 лютого в м. Сторожинець. Він рухатиметься вулицями Чернівецька, Видинівського, Якобашвілі до вулиці Косівської, де проживав загиблий. Похорон розпочнеться у суботу, 28 лютого, о 12:00, від будинку по вулиці Косівській.