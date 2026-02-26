Нова будівля матиме три поверхи

У центрі Тернополя біля української гімназії зведуть новий триповерховий офіс-центр. Будівлю розмістять на місці колишнього старого будинку, що розташований на вул. Коперника, 16. Існуюча споруда не є історичною пам’яткою, однак будову проводять в межах історичного середовища центральної частини міста.

Будинок на вул. Коперника, 16 раніше належав товариству з обмеженою відповідальністю «СУ-470 Електромонтаж». За даними YouControl, це підприємство займається електромонтажними роботами, монтажем водопроводів та систем опалення. З початком повномасштабного вторгнення у будинку влаштували шелтер для переселенців. А у 2024 році у будинку відкрили офіс народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Наприкінці 2025 року «Гончаренко Центр» з будинку на Коперника переїхав, а d;t у лютому 2026 року тут стартували будівельні роботи.

Одноповерховий будинок повністю знесли. Теперішні власники дому запланували реконструкцію будівлі під новий офісний центр. За візуалізацією будівля матиме три поверхи, а загальна площа становитиме 1200 м2. Будівництво проводять на ділянці, яка перебуває в комунальній власності і має площу 0,042 га.

Власником старого будинку і, який зараз проводить реконструкцію, є тернополянин, приватний підприємець Володимир Смільський. Він в коментарі ZAXID.NET пояснив, що придбав дім на Коперника в 2024 році у ще одного приватного підприємця Віктора Заверухи. А той викупив його у 2018 році в ТОВ «СУ-470 Електромонтаж». У 2021 році Тернопільська міська рада надавала земельну ділянку площею 0,042 га під будівлею на вул. Коперника, 16 в оренду на 5 років Володимиру Заверусі.

Будинок на вул. Коперника, 16 не є історичною пам'яткою

В Тернопільській міській раді 26 лютого зазначили, що будівля на Коперника, 16 офіційного статусу пам'ятки архітектури не має. Однак вона розташована поруч з існуючою пам’яткою культури місцевого значення за адресою вул. Коперника, 18. Також дім перебуває в історичному ареалі та комплексній охоронній зоні центру Тернополя. В Міністерстві культури ознайомилися з науково-проєктною документацією із встановленням меж та режимів використання території і погодили реконструкцію. Замовник уклав і договір на археологічний нагляд під час будівництва. Якщо при роботах будуть виявлені цінні знахідки, то він має повідомити про це науковців та призупинити будівництво.

За даними міської ради і згідно з результатами проведеного технічного обстеження, будівля перебувала в аварійному технічному стані. «Фундамент просів, були перекошені дверні отвори, підлога потріскалася. Також дах був пошкоджений і постійно під час сильних дощів, танення снігу протікав. Від цього в приміщені було затхло, стіни покривалися пліснявою. Загалом усе було не придатне до експлуатації», – розповів ZAXID.NET власник Володимир Смільський.

За словами замовника будівництва, в нього є всі необхідні документи – проєктна документація з державною експертизою. В єдиній державній електронній системі у сфері будівництва зареєстровано дозвільний документ на початок робіт.

За даними YouControl, Володимир Смільський є приватним підприємцем, а також співзасновником та власником ТОВ «Конструктив-про». Інший співвласник – тернополянин Ігор Касарда. Підприємство займається будівництвом житлових та нежитлових будівель. Статутний капітал становить 100 тис. грн.