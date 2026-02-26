Вікторія Лукашова закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Колишня журналістка з Харкова Вікторія Лукашова стала віцегубернаторкою з інформаційної політики в російській Курській області. Про це повідомила у середу, 25 лютого, журналістка Ірина Ромалійська.

За словами Ромалійської, у 2000-х роках вона разом з Лукашовою працювали на телебаченні в харківській медіагрупі «Об’єктив» і були близькими подругами. Згодом Лукашова переїхала до Москви та підтримала війну проти України.

У коментарі Інституту масової інформації Ромалійська зазначила, що антиукраїнські погляди колеги проявлялися ще під час їхньої спільної роботи. Зокрема, Лукашова віддавала перевагу російським телеканалам і негативно ставилася до переходу кінотеатрів на українську мову.

«Наприклад, те, що вона дивиться новини не на українських каналах, а на російських. Або що вона перестала ходити в кінотеатри, коли їх перевели на українську мову. Але тоді, у 2006–2008 роках, я заплющувала на це очі», – розповіла Ромалійська.

За її словами, вони не спілкуються з 2014 року від часу Революція гідності, адже тоді Лукашова підтримала експрезидента-втікача Віктора Януковича і вже на той момент проживала в Москві. Також Ромалійська відзначила, що Лукашова раніше готувала матеріали з окупованої частини Донеччини.

За даними російської соцмережі «ВКонтакте», Лукашова закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. З 2023 року вона працювала в «Експертному інституті соціальних досліджень», де займалася питаннями інформаційної політики в Курській області та на окупованій Луганщині. Лукашова отримала подяку за свою роботу від президента Росії Владіміра Путіна та була нагороджена медаллю «За вірність обов’язку».

