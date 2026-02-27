У російських підрозділах фіксується зростання як бойових, так і небойових втрат

Підрозділи російської армії на Херсонському напрямку стикаються з гострим дефіцитом особового складу. Через це командування почало переводити медичний персонал на бойові посади. Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ» у п’ятницю, 27 лютого.

Військовослужбовці з 28-го мотострілецького полку Росії розповіли партизанам, що терапевтів, фельдшерів, медбратів із медичних пунктів, а також працівників евакуаційних відділень направляють безпосередньо на передову та озброюють автоматами. У росіян на Херсонському напрямку відчувається дефіцит особового складу. Ситуацію також ускладнює активна робота українських безпілотників. Як стверджують самі російські військові, БпЛА з’являються скрізь і постійно в радіусі близько 25 км.

На цьому тлі кількість поранених зростає щодня, однак через переведення медиків на бойові позиції забезпечити належну допомогу та евакуацію фактично нікому. За інформацією джерел, у підрозділах фіксується зростання як бойових, так і небойових втрат. Військовослужбовці скаржаться на відсутність базової медичної допомоги.

У дописі додають, що пораненим протягом місяців не проводять необхідних процедур і навіть регулярних перев’язок, що суттєво погіршує їхній стан.

У грудні партизани розповідали, що у 247-му десантно-штурмовому полку Росії військовослужбовці щомісяця передають командиру по 50 тис. рублів, щоб їх не відправляли воювати на Запорізький напрямок.