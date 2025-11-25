Інкасаторів затримали у селі Яноші Берегівського району

У Берегівському районі затримали співробітників банку, які перевозили військовозобов’язаних чоловіків до кордону в інкасаторському авто. За перевезення та переправлення через кордон чоловіки платили 16,5 тис. доларів

Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 25 листопада, 42-річний та 58-річний мешканці Львівської області використовували для схеми службовий інкасаторський автомобіль. Усередині авто була спеціальна захисна капсула, у якій вони заховали ухилянтів.

«У такий спосіб чоловіків перевозили зі Львівщини до міста Берегове, де їх надалі переправляли через ліс до Угорщини. Вартість схеми становила 16,5 тис. доларів: 15 тис. доларів коштувало незаконне переправлення через кордон, ще 1,5 тис. доларів – транспортування до місця перетину», – розповіли правоохоронці.

Інкасаторів затримали у селі Яноші Берегівського району під час перевезення до кордону чергового клієнта. Чоловік встиг заплатити гроші за поїздку до прикордоння, іншу частину мав передати по прибуттю.

Судячи із оприлюднених поліцією фото, логотип на борті інкасаторського мікроавтобуса схожий на логотип «Аккорд Банку». Такі ж схожі на логотип цього банку зображення містяться й на службових посвідченнях інкасаторів.

Затриманим інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.