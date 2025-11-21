Вартість послуги становила 3 тис. доларів з людини

На Закарпатті військовий разом зі спільником налагодили схему незаконного перетину кордону для ухилянтів. Підозрюваних затримали під час спроби переправити човном в Угорщину трьох чоловіків.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 21 листопада, учасники схеми визначали час і місце переправлення, збирали гроші з охочих виїхати за кордон та забезпечували нічний перехід човном через річку Тиса.

«Вартість послуги становила 3 тис. доларів з людини: частину коштів переказували на банківську картку, решту передавали одному зі співучасників готівкою. Спільників затримано під час спроби переправити трьох клієнтів за 9 тис. доларів», – розповіли правоохоронці.

На чоловіків, які намагалися незаконно залишити країну, склали адміністративні протоколи. Їхнім переправникам оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Прокурори просять суд взяти підозрюваних під варту.