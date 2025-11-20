Під час засідання суду Вадим С. визнав свою вину

Великоберезнянський районний суд визнав старшого сержанта зенітно-артилерійського відділення Вадима С. винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон і призначив йому 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 5 листопада, військовий погодився доставити до кордону мешканців Вінницької області та прикарпатця.

5 жовтня 2024 року він підібрав їх на КІА і довіз до Нижніх Воріт Мукачівського району, де сказав пішки обійти блокпост. Після цього ухилянти знову сіли в автівку військового і попрямували в напрямку лісистої місцевості, поблизу кордону зі Словаччиною. Проте на блокпості у Дубриничах Ужгородського району обвинуваченого разом з пасажирами затримали прикордонники.

Під час засідання Вадим С. визнав свою вину, а суд врахував його позитивну характеристику з військової частини та участь в обороні України від російської агресії.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Ротмістренко визнала старшого сержанта винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон і призначила йому 5 років ув’язнення з позбавленням права 2 роки обіймати посади чи займатися діяльністю в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та органах охорони державного кордону. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.