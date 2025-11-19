Посадовцеві та його спільникам загрожує до 9 років ув’язнення

ДБР разом Держприкордонслужбою викрили схему незаконного переправлення двох чоловіків призовного віку через державний кордон, яку організував командир роти військової частини разом зі спільниками. Підозрюваним загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань 19 листопада, військовий діяв у змові зі своїм підлеглим та двома цивільними. Через посередника вони знаходили охочих виїхати з країни, ціна втечі складала 10 тис. доларів за одного ухилянта. Судячи із оприлюднених ДБР фото, затриманий військовий має звання капітана.

Правоохоронці затримали порушників за 400 метрів від кордону з Румунією

«Підлеглий командира контролював процес логістики ухилянтів, яких переодягали у форму, перевозили службовим авто з військовими номерами та супроводжували до прикордонної зони. Гроші мали передавати близькі родичі вже після того, як ухилянти подзвонять з-за кордону та підтвердять, що переправлення пройшло успішно», – розповіли в ДБР.

Правоохоронці затримали порушників за 400 метрів від кордону з Румунією. Командиру роти, його підлеглому та двом цивільним повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон, вчинене групою з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваних взяли під варту з правом внесення застави.