На Закарпатті затримали командира роти, який для втечі в ЄС переодягав ухилянтів у військових
Вартість послуги становила 10 тис. доларів
ДБР разом Держприкордонслужбою викрили схему незаконного переправлення двох чоловіків призовного віку через державний кордон, яку організував командир роти військової частини разом зі спільниками. Підозрюваним загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомили у Державному бюро розслідувань 19 листопада, військовий діяв у змові зі своїм підлеглим та двома цивільними. Через посередника вони знаходили охочих виїхати з країни, ціна втечі складала 10 тис. доларів за одного ухилянта. Судячи із оприлюднених ДБР фото, затриманий військовий має звання капітана.
Правоохоронці затримали порушників за 400 метрів від кордону з Румунією
«Підлеглий командира контролював процес логістики ухилянтів, яких переодягали у форму, перевозили службовим авто з військовими номерами та супроводжували до прикордонної зони. Гроші мали передавати близькі родичі вже після того, як ухилянти подзвонять з-за кордону та підтвердять, що переправлення пройшло успішно», – розповіли в ДБР.
Правоохоронці затримали порушників за 400 метрів від кордону з Румунією. Командиру роти, його підлеглому та двом цивільним повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон, вчинене групою з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваних взяли під варту з правом внесення застави.