Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі

Працівники ДБР спільно з СБУ та відділом внутрішньої безпеки ДПСУ викрили керівника групи прикордонного відділення, який за 2 тис. доларів у криптовалюті погодився переправити в ЄС знайомого своєї колеги. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі.

Як розповіли у Державному бюро розслідувань 13 листопада, для організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку в Румунією військовослужбовець використав службову інформацію, зокрема координати прикордонних нарядів.

«Він запропонував ухилянту незаконно перетнути кордон за 2 тис. доларів. Для конспірації комунікація відбувалася у Telegram, де повідомлення миттєво зникали. Оплату вимагав здійснити у криптовалюті через віртуальний гаманець, щоб уникнути як особистого контакту з клієнтом, так і запобігти відстеженню транзакцій через банки», – розповіли в ДБР.

Після отримання грошей військовий вивів їх на свій гаманець та надіслав ухилянту файл із маршрутом руху та детальними інструкціями, як уникнути виявлення прикордонниками. Прикордонник також рекомендував не перетинати кордон самостійно, адже піший маршрут займав від 5 до 6 днів.

Після отримання грошей прикордонника затримали. За організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон та хабарництво (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 КК України) йому загрожує до 9 років позбавлення волі.