Військовий погодився за 4 тис. доларів перевести через кордон чотирьох чоловіків

Хустський районний суд визнав солдата військової частини Андрія I. винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 жовтня, у липні 2025 року військовий погодився за 4 тис. доларів перевести через кордон чотирьох ухилянтів. Обвинувачений разом з чоловіками перепливли на човні Тису, однак за 2 км від кордону їх затримали військовослужбовці ДПСУ.

Під час судового засідання Андрій І. визнав свою вину і пояснив, що погодився на пропозицію знайомого – колишнього військового, переправити чоловіків через кордон, бо хотів заробити грошей. За переправлення кожного з ухилянтів йому пообіцяли по тисячі доларів. Він зустрів чоловіків у селі Сокирниця Хустського району, куди вони приїхали на авто зі Львова. Сказав, що у нього була карта і маршрут. Обвинувачений провів ухилянтам інструктаж, забрав мобільні телефони й вони разом направилися в бік кордону. Коли подолали Тису і підійшли до лісу, на околиці села Велятино їх затримали прикордонники.

Ухилянти, які виступили у справі свідками, розповіли суду, що після вдалого перетину кордону мали перерахувати на електронний гаманець по 7 тис. доларів і підтвердили, що обвинувачений був їхнім провідником.

Суд також ознайомився з протоколами проведення слідчих експериментів, врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що раніше він не був судимий та має на утриманні неповнолітню дитину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Піцур визнав солдата військової частини Андрія I. винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 7 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права 2 роки обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування. На вирок можуть подати апеляцію.