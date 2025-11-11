Для подолання перешкод чоловіків забезпечували драбиною

Поліцейські разом з СБУ та прикордонниками заблокували канал незаконного переправлення чоловіків через кордон, який діяв у Рахівському районі. Ухилянтів перевозили у мікроавтобусі з будматеріалами, а для подолання загороджувального паркану видавали драбину. Чотирьом переправникам з Івано-Франківської та Закарпатської областей загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 11 листопада, схему організували четверо жителів Прикарпаття, віком від 18 до 30 років, та 28-річний мешканець села Лазещина Рахівського району. Клієнтів тимчасово поселяли в одному з готелів на Івано-Франківщині, а звідти в автомобілі, завантаженому скловатою, перевозили ближче до українсько-румунського кордону – у село Ділове, на Рахівщині.

«Аби уникнути викриття, переправники використовували ще два транспортні засоби супроводу – один рухався попереду, інший позаду, відстежуючи ситуацію на автошляхах, зокрема наявність блокпостів і нарядів поліції. Маршрут пролягав через загороджувальний паркан та річку Тиса. Для подолання перешкод клієнтів забезпечували драбиною. За такі послуги фігуранти отримували по 10 тис. доларів з кожного», – розповіли правоохоронці.

Переправників затримали у селі Ділове 9 листопада під час перевезення трьох військовозобов’язаних до місця перетину кордону. Під час обшуків у них вилучили 5 автомобілів, 14 мобільних телефонів та готівку у національній та іноземній валюті.

Усіх п’ятьох учасників схеми помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.