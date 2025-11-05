Під час обшуків у переправників вилучили понад 5 млн грн готівки і 5 автомобілів преміумкласу

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон у межах Берегівського району. Угруповання діяло під прикриттям видобутку піщано-гравійної суміші за кілька метрів від офіційного пункту пропуску «Вилок – Тісабеч».

Як повідомили у поліції Закарпатської області 5 листопада, схему організував 45-річний житель села Тисобикень, залучивши до неї ще трьох місцевих мешканців. Чоловіків переправляли в Угорщину, маскуючи під працівників підприємства з видобутку корисних копалин.

Ухилянтів зустрічали в Мукачівському районі, звідки доставляли у прикордоння пофарбованим у камуфляжний зелений колір мікроавтобусом. Військовозобов’язаних ретельно перевіряли на наявність технічних засобів стеження та забирали в них всі електронні засоби звʼязку. Далі чоловіків підвозили до річки Тиса і переправляли човном.

На іншому березі ухилянтів зустрічали автівки, які ховали під тентами на СТО одного з учасників схеми. Місце незаконного перетину було розташоване всього за кілька метрів від пункту пропуску «Вилок – Тісабеч».

«Вартість послуг становила 7,5 тис. доларів, а за один трансфер переправляли від 6 до 12 чоловіків. Правоохоронцям вдалося задокументувати кілька таких фактів та запобігти переправленню за кордон десятків чоловіків. Членів угруповання затримали під час спроби переправлення через кордон 6 військовозобов’язаних з різних регіонів України», – зазначили в поліції.

Під час обшуків у переправників вилучили понад 5 млн грн готівки, 5 автомобілів преміумкласу, спецтехніку, мобільні телефони, дрон та інші речові докази.

За інформацією Закарпатської обласної прокуратури, чотирьох затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.332 КК України), їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.