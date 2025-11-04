Посадовця затримали на терасі ресторану McDonald’s під час отримання грошей

Поліція, разом з СБУ та прикордонниками викрили 41-річного заступника начальника військового представництва Міністерства оборони, який переїхавши з Києва на Закарпаття, організував схему переправлення чоловіків через кордон. Затриманому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 листопада, посадовець налагодив бізнес на переправленні ухилянтів до Румунії. Маршрут прокладав у межах Рахівського району і за 7,5 тис. євро давав клієнтам мапу з розміщенням прикордонних постів, за допомогою якої вони мали дійти до лінії кордону.

Підполковника Міноборони затримали 29 жовтня на терасі ресторану McDonald’s в Ужгороді під час отримання грошей за майбутній трансфер військовозобов’язаного.

«У підозрюваного вилучили Mitsubishi Pajero Sport та гроші, отримані від клієнта за майбутні послуги. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення чоловіків через кордон, вчинене з корисливих мотивів», – розповіли правоохоронці.

Посадовця арештували з можливістю внести 908 тис. грн застави. Йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.