Великоберезнянська лікарня обслуговує 23 тис. мешканців гірських сіл Ужгородського району

Директор Великоберезнянської лікарні оформив відпустку і, використовуючи бронювання, виїхав з України, залишивши медзаклад без керівництва, а працівників без заробітної плати. Про це повідомив представник омбудсмена на Закарпатті Андрій Крючков. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Про втечу посадовця у представництві Уповноваженого з прав людини у Закарпатській області розповіли після моніторингового візиту в медзаклад 19 жовтня. Представник омбудсмена зазначив, що у Великоберезнянській лікарні виявлено порушення права людини на належну медичну допомогу.

«Після попереднього візиту керівника лікарні було запрошено на нараду для надання рекомендацій щодо відновлення прав пацієнтів та недопущення розірвання договорів із НСЗУ. Втім, того ж дня він оформив відпустку за сімейними обставинами і, використовуючи службове становище та бронювання, як працівник критичної інфраструктури, перетнув державний кордон, одразу повідомивши, що не повертатиметься», – зазначив Андрій Крючков та оприлюднив фото з медзакладу.

Представник омбудсмена не назвав прізвища втікача та сказав, що нещодавно Великоберезнянській лікарні призначили нового керівника. За інформацією НАЗК, до 9 травня 2025 року медзаклад очолював ексдепутат місцевої селищної ради Тарас Попадинець, а через місяць новим директором став Ігор Вітошинський.

У вівторок, 21 жовтня, речниця Закарпатської обласної прокуратури Марина Безега підтвердила ZAXID.NET, що правоохоронці отримали звернення представника уповноваженого ВРУ з прав людини щодо можливого зловживання владою чи службовим становищем при бронюванні колишнього директора Великоберезнянської лікарні

«Ужгородською окружною прокуратурою внесені відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за фактом ймовірної підробки офіційних документів, які стали підставою для виїзду колишнього директора лікарні за кордон під час воєнного стану, а також отримання ним бронювання», – зауважила Марина Безега.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права 3 роки обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Додамо, що Великоберезнянська лікарня обслуговує близько 23 тис. мешканців гірських сіл Ужгородського району. Медзаклад розташований за 5 кілометрів від українсько-словацького кордону.