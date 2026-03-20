Євгеній Калугін очолював Закарпатске управління БЕБ, а Лариса Ревіна керувала БЕБ на Волині

Після розслідування журналістів Bihus.Info про статки родичів топпосадовців Бюро економічної безпеки звільнилися очільники територіальних управлінь на Волині та Закарпатті. Йдеться про Ларису Ревіну та Євгенія Калугіна.

Як повідомляє Bihus.Info з посиланням на джерела в правоохоронних органах, очільницю Волинського управління Ларису Ревіну уже звільнили з посади, а Євгеній Калугін має звільнитися наприкінці березня.

Лариса Ревіна стала заступницею керівника територіального управління БЕБ на Волині у 2023 році, а згодом очолила його. Перед цим вона тривалий час працювала в Державній податковій службі. У 2022 році її 66-річна мати Ганна Риванчук, яка раніше працювала у відділі освіти Локачинської районної адміністрації на Волині, стала співвласницею ТОВ «ПВ Гефест» та розпочала бізнес із гуртового продажу пального. Для такої діяльності потрібна ліцензія, яку видає податкова, де на той час працювала Ревіна. Активний ріст і масштабування паливного бізнесу припали якраз на період, коли Лариса Ревіна перейшла працювати до БЕБ.

Сама Ревіна спершу стверджувала, що не має стосунку до бізнесу матері, а пізніше додала, що возила доньку на практику у фірму матері. У цьому бізнесі матері допомагає брат Ревіної, якого у 2020 році судили за контрабанду цигарок.

Євгеній Калугін очолював БЕБ у Закарпатській області з 2023 року. До того він кілька місяців працював заступником керівника ТУ БЕБ у Чернівецькій області. До роботи в БЕБ Євгеній Калугін упродовж 12 років працював у правоохоронних органах. Однак саме після старту роботи в галузі економічної безпеки у його дружини почали масштабуватися частки в бізнесах у тих регіонах, де працював правоохоронець.

Заправки мережі родини Калугіних

Зокрема, мати Калугіна Тетяна стала співвласницею фірми «Голден Блек» та розвивала власну мережу автозаправок на Буковині. Пізніше вона вийшла із засновниць компанії, втім уже у вересні 2025 року фірма зі співзвучною назвою «Голден Блек Спа» взяла в кредит дві будівлі АЗС за 40 млн грн. Ідеться АЗС мережі GB Oil у Чернівецькій області. Співвласницею компанії «Голден Блек Спа» є дружина правоохоронця Альона Калугіна. У 2024 році разом із партнерками вона купила 1,73 га за 7 км від Чернівців, і вже влітку 2025 там відкрився ресторан із басейном Black Lotus. Зараз розважальний комплекс розширюють.

Котеджне містечко, яке будує дружина Калугіна

Після того як Калугін очолив БЕБ Закарпаття у 2024 році, його дружина та матір купили 12 соток землі в приватному секторі на словацькому кордоні в Ужгороді. На ділянці тепер будують житловий комплекс. У липні 2025 року дружина БЕБівця інвестувала в аграрну компанію «Хрум», у власності якої понад 2 га землі на Закарпатті, ринкова вартість якої близько 90 тис. доларів. Альона Калугіна запевняє, що її задекларованих коштів вистачало на те, щоб придбати всі перераховані вище активи.

Батько посадовця Павло Калугін став власником понад пів гектара землі у Козині, що біля Києва. Ділянка розташована по сусідству з маєтком бізнесмена Ріната Ахметова. Зараз земля у тій же локації з такою ж площею коштує приблизно 15 млн грн. Павло Калугін розповів журналістам, що придбав цей актив для себе за власні гроші. Батьки Калугіних справді багато років займалися бізнесом, однак, за підрахунками журналістів, за останні 15 років сукупно офіційно заробили лише 5 млн грн.