36-річний Євгеній Калугін очолює БЕБ на Закарпатті з 2023 року

Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна Альона Калугіна за останні роки стала співвласницею низки дорогих бізнесів та нерухомості. Дружина правоохоронця почала активно обростати активами зі стартом кар’єри Калугіна в БЕБ. Серед них – спа-комплекс у Чернівецькій області, аграрний бізнес та будівництво комерційного житла на Закарпатті. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Євгеній Калугін очолює БЕБ у Закарпатській області з 2023 року. До того він кілька місяців працював заступником керівника ТУ БЕБ у Чернівецькій області. До роботи в БЕБ Євгеній Калугін упродовж 12 років працював у правоохоронних органах. Однак саме після старту роботи в галузі економічної безпеки у його дружини почали масштабуватися частки в бізнесах у тих регіонах, де працював правоохоронець.

Напередодні переїзду Євгенія Калугіна в Чернівецьку область його матір Тетяна Калугіна стала співвласницею фірми «Голден Блек», яка почала розвивати власну мережу автозаправок на Буковині. Пізніше вона вийшла із засновниць компанії, втім уже у вересні 2025 року фірма зі співзвучною назвою «Голден Блек Спа» взяла в кредит дві будівлі АЗС за 40 млн грн. Ідеться АЗС мережі GB Oil у Чернівецькій області. Співвласницею компанії «Голден Блек Спа» є дружина правоохоронця Альона Калугіна.

Це не єдині її інвестиції на Буковині – у 2024 році разом із партнерками вона купила 1,73 га за 7 км від Чернівців, і вже влітку 2025 там відкрився ресторан із басейном Black Lotus. Зараз розважальний комплекс розширюють, а наприкінці 2025 року на тій же локації запустили нічний клуб. Земля поруч із такою ж площею, якщо купувати її зараз, коштує у понад 12 млн грн. Партнеркою Альони Калугіної по ТзОВ «Голден Блек Спа» є Віоріка Чорней – мати першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури Вячеслава Чорнея.

Після Чернівецького БЕБ Євгеній Калугін ненадовго став заступником керівника ТУ БЕБ у Закарпатській області, а вже згодом очолив це управління. А вже у 2024 році його дружина та матір купили 12 соток землі, по 6 кожна, в приватному секторі на словацькому кордоні в Ужгороді. На ділянці, яку купила дружина, був розташований житловий будинок, який знесли й на його місці будують житловий комплекс. Зараз ділянка неподалік на 12 соток під забудову коштує понад 100 тис. доларів, тоді як у декларації чиновника дружина вказала, що купила будинок із землею майже за 17 тис. доларів.

У коментарі журналістам Альона Калугіна розповіла, що на цих ділянках будують чотири таунхауси. Вона заперечила, що займається будівництвом.

«Є умовні будівники, які просто це роблять, у нас усні домовленості», – сказала Альона Калугіна.

У липні 2025 року дружина БЕБівця інвестувала в аграрну компанію «Хрум», у власності якої понад 2 га землі на Закарпатті, ринкова вартість якої близько 90 тис. доларів. Альона Калугіна запевняє, що її задекларованих коштів вистачало на те, щоб придбати всі перераховані вище активи.

Водночас Євгеній Калугін запевнив, що бізнесами займається його дружина, а він може давати їй поради.

«У мене є коло повноважень, якими я володію, воно не розповсюджується за територію Закарпатської області, в разі якщо воно буде розповсюджуватись за її межі – на те є відповідний механізм попередження для того, щоб не створювати конфлікт інтересів», – сказав Євгеній Калугін.

Вже після його призначення в БЕБ, у липні 2023 року, батько посадовця Павло Калугін став власником понад пів гектара землі у Козині, що біля Києва. Ділянка розташована по сусідству з маєтком бізнесмена Ріната Ахметова. Зараз земля у тій же локації з такою ж площею коштує приблизно 15 млн грн. Павло Калугін розповів журналістам, що придбав цей актив для себе за власні гроші.

До слова, батьки Євгенія Калугіна роками займалися бізнесом і, за підрахунками журналістів, за останні 15 років сукупно офіційно заробили 5 млн грн. Брат чиновника Станіслав Калугін має кілька міжнародних бізнесів у галузі технологій і кілька років переказував гроші Альоні Калугіній.