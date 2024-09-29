У неділю, 29 вересня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького нформаційно-освітній центр. Він повністю адаптований для людей з різними потребами, а також обладнаний укриттям на 200 людей. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Інформаційно-освітній центр розташований на вході до Шевченківського Гаю. У будівлі працюватиме каса та інформаційна стійка. Також тут облаштували дитячий освітній простір, конференц-зали для проведення заходів, кафе і музейну крамничку.

«У нас дуже крутий простір, ми відкриваємо не лише будівлю – а цілу зону, адже зайшовши сюди, ви відкриваєте для себе те, чого не було раніше. Це нові доступні доріжки, нові об’єкти, кімната матері і дитини, дитячий освітній простір, нові доступні вбиральні для людей з інвалідністю. І дуже важливим для нас є нове велике доступне укриття, адже живемо в час війни, і саме це укриття – одна з вагомих причин, чому цей проєкт був для нас потрібний», – зазначив директор музею Михайло Закопець.

Фото Романа Балука

Сама будівля простору – інклюзивна та безбар'єрна, у ній обладнані пандуси та доріжки для пересування на візку, вбиральня для маломобільних людей, понижена стійка на касі, а також кімната догляду за немовлятами. Загальна площа центру – понад 1000 м2.

Під будівлею облаштували укриття понад 130 м2, де у випарку тривоги можуть одночасно перебувати близько 200 людей.

Нагадаємо, що будівництво візит-центру в музеї Климентія Шептицького оголошували анонсували ще у 2016 році. Тоді чікувана вартість робіт становила близько 18 млн грн, однак через коригування проєкту роботи затягнулися, а вартість будівництва зросла до близько 66 млн грн.