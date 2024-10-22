Сторічну хату перевезли зі села Соломир Вараського району

У львівському Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького облаштовують сторічну хату, перевезену з півночі Рівненщини. Нею започаткували новий етнографічний сектор скансену – Полісся. Під час міжнародної науково-практичної конференції «Скансени: ретроспектива та візія» учасникам презентували цей новий архітектурний обʼєкт – хату зі села Соломир Вараського району.

Село Соломир розташоване на самому кордоні з Білоруссю. Хату 1920-х років встигли перевезти звідти ще до війни – у листопаді 2021 року. Зараз ця територія, ймовірно, замінована і недоступна. Сторічна покинута хата могла не дочекатися свого порятунку. Наукові співробітники музею знайшли її на безлюдному хуторі Нивиці біля Соломира.

Краєвиди Полісся

Дерев’яна хата з тесаних соснових брусів, білених вапном і ущільненими мохом швами, дводільна, складається з житлової кімнати, яка має три вікна, та кухні. Роль сіней виконувала прибудована веранда. Лиштви на вікнах декоровані різьбою. У хаті були дві печі.

«У кухні – традиційна вариста піч, а в основному житловому приміщенні – грубка. Такий тип планування вже у другій чверті ХХ ст. поширився на всю територію Полісся як не надто заможних селян», – пояснюють у Музеї народної архітектури.

Різьблена лиштва

Хата у Соломирі була аварійна, однак всередині були меблі – лави, бамбетль, навіть рушники, якими прикрашали образи. Ці автентичні речі перевезли разом з хатою. А ще у ній виявили мальовану скриню на коліщатах, які зазвичай завозили на Зарічненщину з білоруського Пінська. Впродовж трьох років хату монтували на новому місці, ремонтували і облаштовували її інтер’єр.

«Ремонт – справа не проста, особливо коли йдеться про столітню садибу, але крок за кроком ми її ремонтуємо, наповнюємо експонатами і обживаємо. До хати занесли скрині, ліжка з перинами та інше хатнє начиння і вже потроху вимальовується інтерʼєр», – нещодавно звітували у Музеї народної архітектури та побуту.

У Соломирі хату вже пізніше перекрили шифером. У Львові при монтажі на ній відновили дерев’яний дах. Змонтована під високими соснами вона виглядає, як на рідному Поліссі.